شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا : بعد عام على مقتله ... ظهور مفاجئ للواء عبدالعزيز الفغم في الحرس الملكي ... وفتاة سعودية ضمن حراس الملك سلمان ... صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٥ مساءً (الخليج 365)

أظهرت صورة متداولة لامرأة من عناصر الحرس الملكي السعودي، الأمر الذي حظي بتفاعل واسع، كونه يمثل أمرًا غير مسبوق في المملكة.

ونشر الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، الصورة التي تظهر امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، وهما يرتديان كمامات واقية، ما أثار ردود فعل مرحبة في تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرز وسم ’’هاشتاج‘‘ حمل اسم “الحرس الملكي” متصدرًا قائمة أكثر المواضيع المتداولة على موقع “تويتر” في السعودية بالإضافة إلى محرك البحث جوجل، حيث برز اسم اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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ظهور مفاجئ للواء عبدالعزيز الفغم وكان الفغم قتل خلال زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، وفقًا للمتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، حينها.

وأوضح تفاصيل ما حدث وقتها قائلاً: “دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء ’’عبدالعزيز الفغم‘‘ و‘‘ممدوح آل علي’’ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله”.

وأشار إلى أن إطلاق النار “أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره”.