شكرا لقرائتكم خبر عن لواء مصري يفجر مفاجأة عن “محمد مرسي” ويكشف عن الشخصية التي رسمت المخطط للإطاحة به إلى جانب السيسي ... فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٤ مساءً (الخليج 365)

كشف لواء شرطة مصري سابق عمل مساعدا لوزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، عن اتفاق جمع بين الأخير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي. وقال اللواء مجدي البسيوني للتلفزيون المصري: “استمرار الإخوان في الحكم كان سيتسبب في تفتيت وحدة الجيش والشرطة والشعب”. وتابع “جماعة الإخوان قامت بهدم مديريات الأمن كما قتلوا رجال الشرطة المصرية، وسفكوا دمائهم منذ الثمانينات”. Advertisements وأضاف: “اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، بالاتفاق مع الرئيس السيسي والذي كان حينها وزيرا للدفاع على خداع الجماعة بأنه إخواني. كانوا يخططون لتعيين محمد البلتاجي وزيرا للداخلية”. وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن جماعة الإخوان استطاعت اجتذاب العديد من العناصر بجهاز الشرطة لهم. وأتم مجدي البسيوني “نحن فراعنة. كيف يخدعنا الإخوان؟”.

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