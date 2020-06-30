شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة تركية تدهش كل جيرانها وتستقبل يوميا ضيف لكنه ليس من الانس ولا من الجن ... لن تصدق من هذا الزائر ولماذا يزورهم يوميا ... صورة مدهشة للزائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٠ مساءً (الخليج 365)

منذ نحو عام يحل ثعلب بري يوميا ضيفا على مائدة أسرة في قضاء “زارا” بولاية سيواس وسط تركيا، بعد أن تأسست بينهما علاقة صداقة فريدة من نوعها.

وتلفت علاقة الصداقة بين الثعلب وأسرة “تاج الدين آيغون” (64 عاما) التي تطلق عليه أسم “بيلي بيلي” أنظار الناس في المنطقة. وأوضح آيغون أن الثعلب يزورهم يوميا بعد العصر منذ نحو عام.

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وأضاف: “بدأ الثعلب في زيارتنا منذ يوليو/تموز الماضي بعد أن قدمنا له الطعام وتعود علينا حتى بات يلحق بنا إلى حيث ما نذهب ويجلس معنا على المائدة”.

وقال: “حينما يزورنا الثعلب نقدم له مختلف الأطعمة والفاكهة، مثل اللحم والبطيخ والكرز والخبز.. يحب سكاكر العيد والكرز”.

وتابع آيغون: “أشتري اللحم يوميا لتقديمه للثعلب الذي يزورنا باستمرار، باستثناء أيام قليلة، وحينها نشعر بالحزن والقلق عليه خشية تعرضه لمكروه”.