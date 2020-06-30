شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة تهاجم قيادي جنوبي بارز وتصفه بـ”الفارغ والشوارعي‘‘ بعد تطاوله عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٢ مساءً (الخليج 365_متابعات)

ردت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس على قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفته بـ”الفارغ والشوارعي” بعد تطاوله عليها.

وكان القيادي أحمد عمر فريد، قد هاجم غادة عويس، قائلا:” صدقني بك والجزيرة وامثالك وصل الإعلام العربي إلى الحضيض.. لا مهنية.. لا حياد.. لا موضوعية.. تحولت قناتكم إلى منبر “ردح” واسفاف”.

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مذيعة الجزيرة تهاجم قيادي جنوبي بارز وأضاف :” ما تقومون به شيء وشرف المهنة شيء آخر ، لانه بإمكان أي سيدة رداحه أن تمارس دوركم بإقتدار.. والسؤال الأهم؛ اسألك بالله هل ترين ما تقومين به ينتمي فعلا ل “الإعلام” ؟”.

وعلقت غادة عويس على هجوم بن فريد بالقول :” دعك من الاعلام وحدّثني عن الوطنية عن اليمن الذي ترفع صورة من احتلّه ومزّقه ومن قتل أطفاله وفق تقارير الامم المتحدة وليس وفق الاعلام”.

وأضافت: “الاعلام العربي ليس بأفضل أحواله انما الاعلام لا يملك ميليشيات ولا يرمي القذائف على بلدك ولا يحاصره! للأسف مرة اخرى انت فارغ المضمون شوارعي الاسلوب”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم لردها على القيادي ، ساخرين من تغريدته شأن المهنية.