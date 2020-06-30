شاهد ... وفاة فنان مصري شهير قبل قليل بعد صراع مع المرض ... لن تصدق من يكون شاهد (صور)

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عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:27 مساءً - كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 10:51 صباحاً - عــاجل .. وفاة فنان مصري شهير قبل قليل بعد صراع مع المرض .. لن تصدق من يكون ؟ شاهد (صور)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن أسرته لم تعلن عن وفاته إلا أمس.

جديد الخليج 365

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وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الوسط الفني فقد الفنان بركات زكي، الذي شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عمل فني بين السينما والتلفزيون.

وتابع :” اتوفى من كام يوم وأهله لسه مبلغين النقابة، وأرسلنا رسالة للزملاء في النقابة وبنتصل بأهله عشان مستحقاته”، لافتًا أن في كثير من الأحيان يقوم الأهل بإنهاء كافة الإجراءات والدفن، وبعدها يقومون بإبلاغ النقابة.

وأضاف “أعضاء النقابة كتير جدا فيه منهم ميعرفش الراحل، لكن أنا أعرفه لأنني زاملته في المسرح الكوميدي، عشان كده أنا منزل صورته”.

وقد توفي الممثل الراحل بركات زكي يوم 14 من الشهر الجاري، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته تكتمت عن الموضوع وأعلنته يوم أمس.

وشارك الممثل بركات زكي في العديد من الأفلام والمسلسلات بأدوار بسيطة منها، مكتوب على الجبين، زهرة وأزواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل اسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.

