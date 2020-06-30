شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي يكشف عن حالة رجاء الجداوي الصحية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:27 مساءً - قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إنه يتابع بنفسه تطورات الحالة الصحية للممثلة رجاء الجداوي، التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة تلفزيونية، أمس الاثنين، أنه يتابع حالة الجداوي بنفسه، مثلما يتابع حالة كل المرضى المصريين المصابين بالفيروس.

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وأشار إلى أن ابنة الجداوي تواصلت معه للتعرف على الحالة الصحية لوالدتها، وهو يتابعها في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، وقال: "حالتها قد تكون غير مستقرة وأتمنى لها الشفاء".

وفي وقت سابق، قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الحالة الصحية للفنانة القديرة "غير جيدة".

وكشف حسني أن فيروس كورونا ليس سبب تدهور حالتها، مؤكدا على أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر، لم يكشف عنه.

وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا مع نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض خلال شهر رمضان، وتم إدخالها بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا في نهاية مايو الماضي، إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية.

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المصدر: RT