شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صور نقل حاويات الاموال من ميناء إلى بنك المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية قيام قاطرات بنقل حاويات الاموال من ميناء المكلا عاصمة حضرموت إلى فرع البنك المركزي بالمدينة، وحصل انباء انباء عدن صور للحاويات منقولة على القاطرات..

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