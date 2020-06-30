مقتل وإصابة 3 إثر خلافات شخصية بين مواطنين في محافظة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 الخليج 365 ـ إب قتل وأصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء 30 يونيو /حزيران 2020، إثر خلافات شخصية بين مواطنين في محافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن الشاب "نبيل مصلح العقاب" قتل وأصيب شخصان آخران برصاص أحد تجار السوق السوداء في مدينة إب المتواجدين خلف فندق الفخامة بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي إثر خلافه مع صاحب باص. ويأتي هذا وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية

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