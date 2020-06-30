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جلسة نقاشية وحوارية مع السفير أحمد عوض بن مبارك بتنفيذ منصة شباب وعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  

 

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قامت المجموعات التسعة" لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19، بتنفيذ منصة شباب وعي بعمل جلسة نقاشية و حوارية مع سعادة السفير/ أحمد عوض بن مبارك.

 

سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية دينا زوربا مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن بعنوان "تحديات استعادة الدولة وتحقيق السلامالاربعاء ٢٠٢٠.٧.١ الساعة ٥:٠٠ ظهرًا - المكلا.

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