شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة نقاشية وحوارية مع السفير أحمد عوض بن مبارك بتنفيذ منصة شباب وعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي -
قامت المجموعات التسعة" لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19، بتنفيذ منصة شباب وعي بعمل جلسة نقاشية و حوارية مع سعادة السفير/ أحمد عوض بن مبارك.
سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية دينا زوربا مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن بعنوان "تحديات استعادة الدولة وتحقيق السلام" الاربعاء ٢٠٢٠.٧.١ الساعة ٥:٠٠ ظهرًا - المكلا.
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