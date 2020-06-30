وزارة الاعلام تنعي الاعلامي ابوبكر محسن الحامد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام اليوم الاعلامي أبوبكر محسن الحامد أحد مؤسسي اذاعة سيئون الذي توفي يوم امس، عن عمر ناهز 68 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن.



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وعبرت الوزارة في بيان لها عن حزنها العميق برحيل الفقيد الذي شكل خسارة كبيرة للوسط الاعلامي والاذاعي فقد عرفته كل بيوت حضرموت من خلال برامجه التوعوية التي قدمها وأعماله الدرامية التي قام بإخراجها والإشراف عليها ولعل آخرها المسلسل الرمضاني الذي بثته الإذاعة في رمضان الماضي 2020م ( مسلسل القرار الصعب ) الذي كان من إخراجه الى جانب تقديمه للبرنامج الزراعي (الإرشاد الزراعي) سابقا في سبعينيات القرن الماضي الى يوم وفاته حاليا ( المجلة الزراعية ).

وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد الذي كان محل احترام وتقدير زملائه، وكان مثالا للانضباط والاخلاص وقمة في الابداع والتميز وصاحب عطاء وبذل مستمر ومتجدد لا يعرف الكلل او الملل.

وعبرت الوزارة عن صادق التعازي وخالص المواساة لإسرة الفقيد وللوسط الصحفي والإعلامي ولجمهور الفقيد بهذا المصاب الاليم..سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان