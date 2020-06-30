مناقشة أوضاع مخيمات النازحين في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي اليوم بعدن مع رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أوضاع مخيمات النازحين في المحافظة،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتطرق اللقاء إلى وضع آلية التدخلات للمنظمات المحلية والدولية وتسهيل عملها في مخيمات النازحين بالساحل الغربي. وفي سياق منفصل التقى رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر الدولي عبد الرحمن عيسى، ونائبه بهاء السلامي، و ناقشوا آلية العمل المشترك بين الطرفين والتدخلات الإنسانية في المخيمات في المناطق المحررة.

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