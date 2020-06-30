شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة قائد اللواء 103 العميد علي القملي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى محمد وفاروق علي القملي واخوانهم وكافة افراد اسرتهم ، وذلك بوفاة والدهما قائد اللواء 103 العميد علي القملي، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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وأشار رئيس الجمهورية في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عددا من المناصب القيادية.. مشيداً بإسهاماته الفاعلة بتطوير آليات العمل العسكري وتسخير قدراته في سبيل تطوير المؤسسة العسكرية.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.