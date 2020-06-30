شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ‏الخارجية معلقاً على مصادرة الأموال من قبل قوات إماراتية: لم نطلب دعم من أجل هذا وسيكون لهكذا ممارسات تبعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم وزير الخارجية اليمني "محمد الحضرمي"، ميليشيا مسنودة بقوات اماراتية باحتجاز حاويات أموال تابعة للبنك المركزي في المكلا. وقال الحضرمي في تغريدة على حساب الوزارة في "تويتر"، إنه تم "تحويل مسار حاويات العملة الخاصة بالبنك المركزي يوم أمس من قبل مليشيات مسنودة بقوات اماراتية من ميناء المكلا واحتجازها في مقرها". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements واعتبر الوزير هذه الحادثة "أمر مرفوض وخارج عن مهامها (قوات الإمارات) التي جاءت من اجلها". وأضاف الوزير "لم نطلب دعم التحالف من أجل هذا، وسيكون لهكذا ممارسات تبعات". وأقدمت مساء الاثنين، قوات يقودها ضباط في التحالف العربي، على اقتحام ميناء المكلا، وقاموا بمصادرة ونهب 5 حاويات تحمل أموال تابعة للبنك المركزي اليمني، ونقلوها إلى مركز قيادة التحالف في مطار الريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير ‏الخارجية معلقاً على مصادرة الأموال من قبل قوات إماراتية: لم نطلب دعم من أجل هذا وسيكون لهكذا ممارسات تبعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.