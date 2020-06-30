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ورد الان :تعديلات جديدة في اتفاق الرياض...منها تشكيل حكومة من 24 وزيرا وعودة محافظ سقطرى.. تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر على اطلاع بما يحدث في العاصمة الرياض عن اخر التسريبات حول الاتفاقات الجارية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتي ترعاها المملكة.

و اشارت المصادر الى الاتفاق على عدة بنود منها تكليف رئيس وزراء وتعيين محافظ جديد ومدير امن لعدن والغاء ما يسمى الادارة الذاتية التي اعلنها المجلس الانتقالي .    شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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واضاف المصدر الى ان من البنود التي سيتم التوقيع عليها عودة المبالغ المنهوبة من المجلس الانتقالي للبنك المركزي بعدن من جبل حديد وتتعهد السعودية بدفع ما تم نهبه منها.

كما تنص البنود بجسب المصدرعلى عودة محافظ سقطرى لمباشرة عملة مع لجنة يرأسها وزير الثروة السمكية فهد كفاين.

ومن ضمن البنود المشاورة لتشكيل الحكومة من24 وزير من مكونات الجنوب 12 ومن مكونات الشمال 12.

كما جاء في بنود اتفاق المجتمعون في الرياض ابعاد القوات من ابين من الطرفين وأخراج القوات من عدن مع معداتها الى جبهات القتال بالضالع ومكيراس ويافع والبيضاء والجوف وصرواح ونهم ومأرب بضمانة المملكة العربية السعودية، ودخول اللواء الأول حرس رئاسي الى قصر المعاشيق وتسليم أبين لإدارة امن أبين التابعة لوزارة الداخلية.

واوضح المصدر ان هذه هي البنود المتداوله ولكن لم يتم توقيع الاتفاق حتى الان.

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