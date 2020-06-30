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عدن - ياسمين التهامي - انفجر لغم حوثي في باص ركاب يحمل مدنيين في الخط الرابط جنوب مدينة الحديدة.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements وأكدت مصادر محلية احتراق حافلة ركاب واستشهاد مواطن بانفجار لغم زرعته الميلشيا الحوثي الانقلابية في الخط الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا، غربي البلاد هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث على مدار الاسبوع في مناطق الساحل الغربي والتي نتج عنها عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.. مشغل الفيديو 00:38 00:46 1. "فيديو"لغم حوثي يحرق حافلة ركاب في الحديدة 0:46 انفجر لغم حوثي في باص ركاب يحمل مدنيين في الخط الرابط جنوب مدينة الحديدة.. وأكدت مصادر محلية احتراق حافلة ركاب واستشهاد مواطن بانفجار لغم زرعته الميلشيا الحوثي الانقلابية في الخط الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا، غربي البلاد هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث على مدار الاسبوع في مناطق الساحل الغربي والتي نتج عنها عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء..

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