بالوثائق.. حكومة المرتزقة تؤسس شركات اتصالات في عدن وتمنحها اعفاءات خيالية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن / خاص

كشف ناشطون وحقوقيون في محافظة عدن عن فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بالخدمات الهاتفية التي تعتزم حكومة هادي اطلاقها من جنوب اليمن.

واشار الناشطون والحقوقيون الى قيام هادي وحكومته بتأسيس شركات اتصالات في عدن يديرها من الظاهر القطاع الخاص بينما في الباطن يمتلك مقربون من هادي وحكومته النصيب الاكبر من حصص الشركات، فضلاً عن منح تلك الشركات اعفاءات ضريبية وجمركية تعود بالنفع عليهم.

وقال خبير اقتصادي لـ”الخليج 365” أن حكومة هادي منحت شركتي اتصالات يعمل فيها مقربون لهادي ورئيس حكومته، تسهيلات من اجل نقل مقراتها من صنعاء الى عدن، ومنها شركة جديدة تحمل نفس اسم شركة سبأفون، حيث تكفلت حكومة المرتزقة بشراء تجهيزات واجهزة جديدة لتشغيل مركز الشركة من عدن.

من جانبه نشر الناشط مصطفى احمد نعمان على صفحته بالتويتر وثيقة رسمية تضمنت رسالة من وزير الاتصالات في حكومة المرتزقة الى وزير ماليته من اجل اعفاء شركة واي من جميع الرسوم الضريبية والجمركية المتعلق بالأجهزة والمعدات التي تعتزم توريدها من الخارج لتشغيل مركزها من عدن, واعتبر نعمان ذلك مخالفاً للقانون وخاصة المادة 13 من قانون الضرائب التي تمنع الغاء دفع الضريبة العامة او اعفاء اي جهة من دفعها الا بموجب قانون.