شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة صغيرة تتصل بالطواريء وتخبرهم انها تتعرض لهجوم..وعندما اقتحمت الشرطة المنزل كنت المفاجئة التي ادهشت الجميع ولم يتوقعها احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 30-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 30-6-2020? طفلة صغيرة تتصل بالطواريء وتخبرهم انها تتعرض لهجوم..وعندما اقتحمت الشرطة المنزل كنت المفاجئة التي ادهشت الجميع ولم يتوقعها احد شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ادثة ظريفة، تلقت شرطة لندن اتصال ھاتفي على خط الطوارئ 999 من طفلة (6 سنوات) تطالب باعتقال أمھا وإیداعھا السجن، قبل أن تغلق الھاتف. ووصلت قوات الشرطة إلى منزل الطفلة بمنطقة «بینتلي» بمقاطعة «ستافوردشیر»، إلا أن رجال الأمن اكتشفوا أن اتصال الطفلة «روبي» لم یكن سوى جزء من «لعبة القتال» تمارسھا مع أمھا فیكي بیتشفورد. عقب ذلك، فوجئت أمها برجال الشرطة، فأوضحت لھم أنھا ھي من أوصت روبي بالاتصال بالطوارئ حال تعرضھا لأي ھجوم، مؤكدة أنھا لم تنتبھ لاتصال ابنتھا بالشرطة. ادثة ظريفة، تلقت شرطة لندن اتصال ھاتفي على خط الطوارئ 999 من طفلة (6 سنوات) تطالب باعتقال أمھا وإیداعھا السجن، قبل أن تغلق الھاتف. ووصلت قوات الشرطة إلى منزل الطفلة بمنطقة «بینتلي» بمقاطعة «ستافوردشیر»، إلا أن رجال الأمن اكتشفوا أن اتصال الطفلة «روبي» لم یكن سوى جزء من «لعبة القتال» تمارسھا مع أمھا فیكي بیتشفورد. عقب ذلك، فوجئت أمها برجال الشرطة، فأوضحت لھم أنھا ھي من أوصت روبي بالاتصال بالطوارئ حال تعرضھا لأي ھجوم، مؤكدة أنھا لم تنتبھ لاتصال ابنتھا بالشرطة.

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