شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على عمق العلاقات اليمنية الامريكية في مختلف المجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفها ايران التي تعمل على الدوام وبكافة الوسائل على تهريب الاسلحة لاذرعها وادواتها لاطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

واشار فخامة الرئيس خلال استقباله صباح اليوم للسفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل الى جهود الحكومة التي تبذلها في اطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

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وجدد تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.. لافتا الى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اجندة دخيله خدمة لمشروع ايران في المنطقة.. مشيداً بدعم الولايات المتحدة الامريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

من جانبه أكد السفير الامريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية.. مثمناً جهود فخامة الرئيس في احلال السلام ومواصلة انجاح اتفاق الرياض لخلق امن واستقرا شامل ينعكس ايجابا على واقع ومعيشة المجتمع.

وقال " ان قيادكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.