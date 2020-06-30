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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يستقبل المبعوث الأممي الى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وافاق السلام الممكنة.
ووفقا لوكالة سبا الشرعية، في اللقاء رحب الرئيس بالمبعوث الاممي.. لافتاً فخامته الى جهوده ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق السلام رغم تعنت وعدم رغبة مليشيا الحوثي الانقلابية من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام.
واكد الرئيس مجددا حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي لتحقيق الامن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الازمات.
من جانبه اشاد المبعوث الاممي بحكمة فخامة الرئيس و جهوده الدائمة من اجل السلام في مختلف محطاته ومساراته وتعامله بحكمة مع مختلف الملفات.. ناقلاً لفخامته تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس الذي يتطلع الى التواصل معه ودعم جهوده الصادقة نحو السلام.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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