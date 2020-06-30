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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 200 من مرتزقة الإخوان باليمن إلى ليبيا بدعم تركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت مصادر ليبية مطلعة عن وصول 200 من المرتزقة اليمنيين إلى ليبيا للقتال نيابة عن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وبحسب مصادر عسكرية واستخباراتية، بحسب ما نقله موقع "صدى الساحل"، فقد أرسلت ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح الإخواني في مأرب مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العلاج في المستشفى، حيث تم نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأشارت المصادر عينها أن قوات الجيش الوطني الليبي برئاسة الجنرال خليفة حفتر اعتقلت بالفعل عدداً من المرتزقة اليمنيين.
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