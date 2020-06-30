 البحسني يعزي في وفاة الإعلامي والتربوي أبوبكر محسن أبوبكر الحامد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة الإعلامي والتربوي والمسرحي القدير الأستاذ أبوبكر محسن أبوبكر الحامد، الذي وافته المنية أمس الاثنين.



وأعرب المحافظ البحسني عن الحزن لخسارة رحيل التربوي والإعلامي والمسرحي الحامد، على إذاعة سيئون والوسط الإعلامي والتربوي والمسرحي وحضرموت كافة، بوصفه أحد الكوادر الإعلامية الرائدة بإذاعة سيئون، وأحد مؤسسيها الأوائل، ومؤلفاً ومعداً للعديد من البرامج الإذاعية التوعوية والدرامية والزراعية الهادفة، وأول من نطق عبر الأثير "هنا إذاعة الشعب من سيئون" في يوم تأسيس الإذاعة في 26 سبتمبر عام 1973م، وتبوأه بإقتدار لعدد من المناصب بإذاعة سيئون وارتباطه بها منذ التأسيس، وتربوياً قديراً، ومخرجاً مسرحياً، أخرج وأشرف على أكثر من مائة وواحد وعشرين مسرحية مدرسية منذ العام 1972م، بالإضافة الى المسرحيات والتمثيليات الإذاعية التوعوية الهادفة، واسهامه في تأسيس اتحاد الفنانين بالوادي والصحراء، وعضويته في لجنة الاتحاد بالمحافظة.

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وأشاد المحافظ بمناقب الفقيد وأخلاقه النبيلة وإخلاصه في العمل الإعلامي والتربوي والمسرحي.

وتقدم محافظ حضرموت بأصدق التعازي وعظيم المواساة لإبني الفقيد عبدالقادر ومحمد، وأفراد أسرته وزملاءه في إذاعة سيئون والوسط الإعلامي والتربوي والمسرحي بالوادي والصحراء، وحضرموت كافة، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون