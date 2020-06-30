شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

الهلال الإماراتي يسير 3 عيادات طبية متنقلة إلى الحديدة وتعز https://www.elyamnelaraby.com/488077/ دولة الإمارات تغيث العالم لمكافحة فيروس كورونا الثلاثاء 30 يونيو 2020دولة الإمارات تغيث العالم لمكافحة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/488078/ هيئة مستشفى الثورة العام بتعز تدين الاشتباكات داخل المستشفى https://www.elyamnelaraby.com/488085/ مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف https://www.elyamnelaraby.com/488086/ Advertisements إب.. مليشيا الحوثي تواصل تدشين مراكز صيفية طائفية بالرغم من جائحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/488087/ بعد تعرضه لتعذيب مروع.. مليشيا الحوثي تحكم بإعدام أحد المختطفين https://www.elyamnelaraby.com/488090/ تحالف رصد يدين قصف مليشيا الحوثي لمستشفى الجذام بتعز https://www.elyamnelaraby.com/488092/ استشهاد مدنيين اثنين بقصف حوثي على قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/488094/ مخابز في صنعاء تغلق أبوابها بعد رفض الحوثيين تزويدها بمادة الديزل https://www.elyamnelaraby.com/488101/ مركز الأرصاد: أجواء صحوة بالمجمل https://www.elyamnelaraby.com/488107/

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