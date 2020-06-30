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شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل:مصدر عسكري بالشرعية تقول قوات الانتقالي تستغل الهدنة المعلنة وتستهدف مواقع الجيش في أبين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول عسكري أن قوات الانتقالي استهدفت عدد من مواقع الجيش في منطقة الطرية بمحافظة ابين بقذائف الهاون
وأضاف أن قوات الانتقالي تستغل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس هادي لتنفيذ اتفاق الرياض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأكد المصدر أن ابطال الجيش ملتزمون بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقف اطلاق النار لكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الانتقالي من وقت لآخر.
ولفت المصدر أن قوات الانتقالي ليس لها عهد ولا ذمة وهي تستغل التزام الجيش بالتهدئة لمحاولة السيطرة على الأرض على طريق منهجية مليشيات الحوثي الانقلابية.
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