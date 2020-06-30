شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : رئيس المجلس الانتقالي يثلج صدور كل ابناء المحافظات الشمالية بقرار تاريخي شجاع ويعتبرهم جزء من المجتمع ويحذر من اي ممارسات عنصرية ضدهم (صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى ، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي ، أن أبناء الشمال جزء من المجتمع السقطري ، وأنه لن يسمح بأي ممارسات استفزازية تجاههم من أيٍ كان .

جاء ذلك ، خلال لقاء الثقلي المُكلف بمهام رئيس الإدارة الذاتية في سقطرى، يوم الأحد ، بعدد من عقّال ومشايخ أبناء الشمال القاطنين في أرخبيل سقطرى .

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وحذّر الثقلي في الوقت نفسه العاملين في القطاع التجاري من مخالفة القوانين وتحديدا فيما يخص بيع الألعاب النارية ، كونها تعد من العادات والظواهر الدخيلة على المجتمع السقطري .

إلى ذلك ، ثمّن عقّال ومشايخ أبناء الشمال في سقطرى الجهود المبذولة من قبل رئيس المجلس الانتقالي وحرصه الدائم على استتباب الأمن وعودة الاستقرار والسكينة العامة للمحافظة ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أبناء سقطرى ومجتمعها الطيب المسالم الذي احتضن كافة الشرائح وبصدر رحب .