شكرا لمتابعة خبر عن دولة خليجية تستعد لترحيل أكثر من 120 ألف وافد بينهم يمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الإثنين، أن دولة الكويت تستعد لترحيل أكثر من 120 ألف وافد، بينهم 9 آلاف سوري، ويمنيين خلال الفترة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني وصفته أن 120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، سوف يُمنعون من تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار.

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وأكدت الصحيفة أن مصير الوافدين المخالفين هو الترحيل، مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن.

وأشار المصدر الأمني للصحيفة أنه تم وضع “بلوك” على أسماء المخالفين، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر إلى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان الماضي.

ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان، و دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلًا عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المخالفين تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة.