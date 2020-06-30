شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان:"عيدروس الزبيدي" يكشف عن أبرز مطالب الانتقالي..."شاهد ما هي مطالبه.."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي،أولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بشكل عاجل، بموجب اتفاق الرياض، تتولى مهامها بشكل فوري لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق.

وقال الزبيدي، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، إن إحلال السلام والاستقرار في البلاد، سيأتي من خلال تنفيذ اتفاق الرياضآ ومعالجة التداعيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة.

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وأكد الزبيدي، ”استحالة وجود أي حلول حقيقية بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات“.

كما أكد على مبدأ الشراكة، ودعم السلام، والتنمية وإعادة بناء المؤسسات بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي.

وكانت قوانت الانتقالي احكمت يوم الجمعة الماضية سيطرتها على جزيرة سقطرى بدعم إماراتي واعلنت الادارة الذاتية فيها.