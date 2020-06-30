شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : هذا مصير الانتقالي الان في سقطرى قصف سعودي عنيف لـ تغير مسار الواقع..ماذا يحدث..؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت قوات سعودية،امس الإثنين، محيط معسكر خاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى التي سيطرت عليها قوات المجلس آ يوم الجمعة قبل الماضي.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدة على "تويتر" إن القوات السعودية قصفت محيط آ مكتيبة الدفاع الجوي التابعة للواء الأول مشاة بحري الخاضع لسيطرة الانتقالي عقب محاولة نقل أسلحة من المعسكر إلى خارج الجزيرة.

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وتزامنت تلك التطورات مع آ توجه محافظ "أرخبيل سقطرى" رمزي محروس، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد 11 يوما من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي

والأربعاء الماضي، هددت القوات السعودية، الأربعاء، بقصف قوات الانتقالي بالطيران في حال تقدمها تجاه ميناء ومطار الجزيرة.

ورفضت القوات السعودية تسليم ميناء ومطار الجزيرة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت على الجزيرة والمؤسسات الحكومية فيها يوم الجمعة قبل الماضي.

وتتواجد في جزيرة سقطرى منذ أشهر قوة الواجب السعودية-808 بقيادة العميد عبد الرحمن الحجي.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة قبل الماضية، على محافظة أرخبيل سقطرى وأعلنت ما أسمته "الإدارة الذاتية" للمحافظة.

ووصفت الحكومة اليمنية، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي من سيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى وقصف المدنيين بالاعتداء الغاشم على أبناء الأرخبيل، بالتمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية.