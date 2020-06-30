شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيعة شهيرة في قناة الجزيره تصفع ضيفها اليمني وتصفه "بالفارغ وابن الشوارع"..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:20 مساءً - ردت مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ على قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي ، وذلك بعد تطاوله عليها.

وكان القيادي في الانتقالي أحمد عمر بن فريد، قد هاجم غادة عويس، قائلا:” صدقني بك والجزيرة وامثالك وصل الإعلام العربي إلى الحضيض.. لا مهنية.. لا حياد.. لا موضوعية.. تحولت قناتكم إلى منبر “ردح” واسفاف”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف :” ما تقومون به شيء وشرف المهنة شيء آخر ، لانه بإمكان أي سيدة رداحه أن تمارس دوركم بإقتدار.. والسؤال الأهم؛ اسألك بالله هل ترين ما تقومين به ينتمي فعلا ل “الإعلام” ؟”.



وعلقت غادة عويس على هجوم بن فريد بالقول :” دعك من الاعلام وحدّثني عن الوطنية عن اليمن الذي ترفع صورة من احتلّه ومزّقه ومن قتل أطفاله وفق تقارير الامم المتحدة وليس وفق الاعلام”.

وأضافت: “الاعلام العربي ليس بأفضل أحواله انما الاعلام لا يملك ميليشيات ولا يرمي القذائف على بلدك ولا يحاصره! للأسف مرة اخرى انت فارغ المضمون شوارعي الاسلوب”.



وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم لردها على القيادي ، ساخرين من تغريدته شأن المهنية.