شكرا لقرائتكم خبر عن أسد متوحش يهجم على "نجمة عربية" مشهورة ويسقطها أرضاً وعندما بدأ بإلتهامها حدثت مفاجأة مرعبة ولاتخطر على البال !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:20 مساءً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ صحفي إسرائيلي ... قريبا سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة شاهد أمريكية تضع مولودها وهي واقفة متسمرة في الشارع “فيديو” Advertisements 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب العرافة اللبنانية "ليلى عبد اللطيف" تصعق العالم العربي بتوقع جديد وصــادم ..إستعدوا لهذه الكارثة الجديدة !! وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو) ميت يصرخ من داخل قبره "أخرجوني من هنا " وصدمة تعُم المشيعين "فيديو"

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