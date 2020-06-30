استشهاد مواطن وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الحديدة

استشهد مواطن وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وذكرت مصادر محلية، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الخط الساحلي الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا، انفجرت بحافلة ركاب ما أسفر عن احتراق الحافلة بشكل كلي، ومقتل مواطن وإصابة آخرين من ركابها.



وتعد محافظة الحديدة إحدى أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق عدة بالمحافظة.



وزرعت مليشيا الحوثي مئات الألغام والعبوات الناسفة في الطرق الرئيسية والفرعية ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.



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