إب.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في صراع بين تجار مشتقات نفطية بالسوق السوداء

قتل شاباً وأصيب 2 آخرون، إثر صراع نشب بين تجار مشتقات نفطية في السوق السوداء، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقال مصادر "يمن شباب نت"، إن الشاب "نبيل مصلح العقاب" قتل وأصيب شخصين آخرين، مساء الاثنين، برصاص تجار مشتقات نفطية في السوق السوداء بالقرب من فندق الفخامة بالخط الدائري وسط المدينة.



وبحسب المصادر، فإن باصاً كان يحمل على متنه كميات من البنزين تابعة لمحطة سوق سوداء في منطقة السبل، حاول بائعو مشتقات نفطية في السوق السوداء آخرون التقطع لها وأخذها بالقوة، قبل أن تندلع بين الجانبين مناوشات انتهت بمقتل "العقاب" الذي كان على متن الباص وإصابة سائق ومالك الباص.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين منذ 3 أسابيع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تسببت بارتفاع قيمة المشتقات في الأسواق السوداء إلى مبالغ قياسية.



وتدير قيادات حوثية وأخرى موالية لها معظم محطات السوق السوداء المنتشرة على نطاق واسع في مدينة إب.



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