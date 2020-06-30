شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الاعلان عن تعافي المسؤول الاول بوادي حضرموت من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / جمعان دويل

رفع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي باسمه وبإسم كافة الكوادر والعاملين بالقطاع الصحي بوادي حضرموت اجمل التهاني القلبية لوكيل محافظة حضرموت الاستاذ / عصام حبريش الكثيري بمناسبة شفائه من كوفيد – 19 بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية لوحدة PCR الأخيرة بخلوه من هذا الفايروس بعد ان اصيب به وخضع للعزل العلاجي والاحترازي حتى شفاه الله وقدرته على مزاولة عمله لقيادة دفة التنمية بوادي حضرموت .

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واوضح الدكتور العمودي بأن وكيل المحافظة الاستاذ / عصام الكثيري كان السند والراعي والداعم لجهود مكتب وزارة الصحة في تجهيز البنية التحتية لمواجهة هذا الوباء منذ فبراير 2020م قبل ظهوره بالوادي في ابريل من جملة من القرارات والتوجيهات الاحترازية وإنشاء مراكز العزل العلاجية والاحترازية وتجهيزها في غالبية مديريات الوادي والصحراء .

كما هناء جميع المواطنين اللذين شفاهم الله من هذا المرض داعيا ان يمّن على المصابين بالشفاء العاجل والمغفرة والرحمة لمن توفاهم الله .

وشدد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء الدكتور / هاني العمودي على كافة مواطني وادي وصحراء حضرموت بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء والتي ابرزها التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والبقاء بقدر الامكان في البيوت والابتعاد عن التجمعات في الافراح والاحزان والمناسبات مع اهمية الاهتمام بالنظافة والتعقيم .

وناشد الدكتور العمودي كافة المواطنين بأهمية الاسراع في حالة ظهور اي حميات او عوارض مرضية لضيق التنفس بسرعة التوجه لأقرب مرفق صحي او الاتصال على غرفة الطوارئ بمكتب الصحة التي خصصت لاستلام بلاغات المواطنين , داعيا العلي القدير ان يكشف الغمة ويفرج الكربة عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين والعالم اجمع .