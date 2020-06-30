شكرا لبحثكم عن خبر اخر اسعار العملات في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر العملة المحلية في التدهور مقابل العملات الأجنبية حيث سجلت ارتفاع جديد مقابل الدولار و كشف مصدر مصرفي عن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن. وجائت أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية كالتالي:- الريال السعودي: الصرف: 196 Advertisements البيع: 197.5 الدولار الأمريكي : الصرف: 745 البيع:753

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