شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صور الأسلحة الإيرانية الضخمة التي كانت في طريقها إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قناة "العربية" صورا لأسلحة إيرانية، ضُبطت مؤخراً، وهي في طريقها للمتمردين الحوثيين، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لليمن.

وتظهر الصور، مئات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، ومناظير ليلية ونهارية، وعدد من المقذوفات الصاروخية.

ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها، آليات لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون" وأجهزة تفجير وتحكم عن بُعد، والعشرات من أسلحة القنص المتنوعة، وفق ما نشرت قناة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن بلاده صادرت الأحد شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها الى الحوثيين.

ولم يقدم الجبير تفاصيل أخرى بخصوصها، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك.

وحذر المسؤول الأمريكي من مغبة إنهاء الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على إيران في أكتوبر المقبل، واصفاً حدوث ذلك بالخيانة.

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