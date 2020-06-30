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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد: أجواء صحوة بالمجمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن أجواء صحوة بالمجمل خلال الفترة الصباحية مع تحسن طفيف خلال فترة الظهيرة والمساء حيث تتشكل قطع من السحب الركامية التي قد يصحبها هطول امطار متفرقة يصحبها الرعد احياناًعلى اجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية خصوصاً المحاذية للمناطق الساحلية مع نشاط واضح في الرياح السطحية تعمل على اثارة الاتربة والرمال في المناطق الصحروية والسهول الساحلية وتواجد للعوالق التربية على الاحواض الجبلية.
وأضاف "كما تتواصل الاضطرابات في طبقات الجو البينية شرق بحر العرب مع تيارات رطبه شرقية الطابع يتوقع ان يصل تاثيرها الى بلادناء نهاية الاسبوع الحالي وتستمر خلال بداية الاسبوع القادم يرافقها امطار متفاوتة الشدة تكون اغزرها على المرتفعات الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الساحلية الجنوبية والشرقية وصولاً الى المناطق الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت وشبوة".
وذكر "وتبقى هذه الاضطرابات اعتيادية و موسمية مع بداية الموسم الصيفي للامطار والذي يستمر خلال شهر يوليو واغسطس كما تبقى كذلك مؤشرات اولية ونتمنى متابعة النشرات اليومية الاعتيادية والخاصة والتي تتابع حالة الطقس على بلادنا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة،نسال الله ان تكون امطار خير وبركة"
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