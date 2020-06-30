- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مدنيين اثنين بقصف حوثي على قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
البيضاء - الخليج 365
استشهد مدنيان اثنان بقصف حوثي على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين قصفوا بمدفعية الهاون عزلة قانية، في مديرية ردمان التي سيطرت عليها الخميس قبل الماضي، ما أدى إلى مقتل عاملين في تربية النحل.
وأشارت المصادر إلى أن المدنيين ينحدران من قبيلة الطواسل بمديرية الصعيد التابعة لمحافظة شبوة المجاورة
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مدنيين اثنين بقصف حوثي على قانية بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.