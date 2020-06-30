المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية، فيما تمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران الحوثية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما حددت القوات المشتركة مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة أعقبت بإخمادها. Advertisements في السياق ذاته أشارت المصادر أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي تعرضت لقصف مماثل من قبل مليشيات الحوثي. هذا وقد لقي 12 عنصر حوثي مصرعهم بينهم 3 قناصة بينما جرح العشرات على أيادي القوات المشتركة جراء اختراق المليشيات للهدنة الأممية وذلك في عمليات عسكرية منفصلة في منطقة الفازة بالتحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

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