شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة الجولة الـ33 في الدوري الإسباني.. والبرشا ضد الاتلتكو..المزيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يخوض فريق برشلونة مواجهة مهمة واختبارا صعبا أمام أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في قمة مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني.

وتظل هذه المواجهة شائكة وصعبة بالنسبة للفريقين وتحديدا برشلونة في ظل سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال مدريد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أهم وأبرز ملامح مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء بالدوري الإسباني: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت السعودية على ملعب (كامب نو).

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 32 مباراة، وحقق 21 انتصارا وتلقى 5 هزائم وتعادل 6 مرات وسجل برشلونة 72 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالليجا واستقبل 33 هدفا.

ويحتل أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني المركز الثالث برصيد 58 نقطة وحقق 15 فوزا وتلقى 4 هزائم وتعادل 13 مرة وسجل أتلتيكو مدريد 41 هدفا واستقبل 23 هدفا.

ويعد ليونيل ميسي نجم برشلونة هداف الليغا برصيد 21 هدفا بينما يبقى ألفارو موراتا هداف أتلتيكو مدريد برصيد 9 أهداف.

وتغلب أتلتيكو مدريد على برشلونة في آخر لقاء بينهما بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ولكن برشلونة لم يخسر أمام أتلتيكو مدريد بالدوري منذ يوم الـ14 من فبراير 2010 حين فاز الروخي بلانكوس بنتيجة 2-1. سيتين وطوق النجاة

يتمسك المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بطوق النجاة وهو عبور عقبة أتلتيكو مدريد وخاصة أن ريال مدريد بات يتفوق بفارق نقطتين في صدارة الترتيب.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيخوض المباراة باحثا عن الفوز مؤكدا أن الصراع على الليغا مازال قائما، ولكن فريقه فقد ميزة اللعب دون ضغط الصدارة وهو ما كان يميزه عن ريال مدريد.

ويفتقد برشلونة خدمات فرانكي دي يونج وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، ويعتمد سيتين على الأرجح على نفس فلسفته بطريقة 4-3-3 وقد تشهد تشكيلة البلوجرانا بعض التغييرات.

ومن المقرر أن يعتمد سيتين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع كليمنت لينغليه وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره إيفان راكيتيتش وأرتور فيدال مع ثلاثي الهجوم لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان غريزمان. ويخوض برشلونة المباراة وسط توتر كبير بسبب أنباء إقالة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن قمة الجولة الـ33 في الدوري الإسباني.. والبرشا ضد الاتلتكو..المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.