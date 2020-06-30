شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الصرف و"أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث دولار امريكي 617 619 2020-06-29 23:33:43 ريال سعودي 163 163.3 - 2020-06-29 23:34:07 يورو 691 694 2020-06-26 16:41:57 جنية استرليني 764 768 2020-06-26 16:43:14 درهم اماراتي 167.13 167.94 2020-06-21 16:52:43 دولار كندي 451.87 454.06 2020-06-21 16:53:58 دولار استرالي 420.92 422.96 2020-06-21 16:54:25 فرنك سويسري 649.95 653.1 2020-06-21 16:54:44 دينار كويتي 1986.99 1996.62 2020-06-21 16:55:41 دينار اردني 872.79 877.02 2020-06-21 16:57:27 ريال عماني 1615.59 1623.42 2020-06-21 16:59:11 ريال قطري 167.13 167.94 2020-06-21 17:01:19 جنيه مصري 39.62 39.81 2020-06-21 17:01:37 رمبي صيني 86.24 86.66 - 2020-06-14 17:13:11 دينار جزائري 4.83 4.85 2020-06-21 17:03:45 دينار ليبي 439.49 441.62 2020-06-21 17:04:08 ليرة تركي 92.85 93.3 2020-06-21 17:05:34 رينغيت ماليزي 142.37 143.06 2020-06-21 17:30:08 روبية هندي 8.01 8.05 2020-06-14 17:16:11 بير اثيوبي 20.37 20.43 2020-03-29 19:52:36 عدن: العملةشراءبيع المؤشر اخر تحديث دولار امريكي 750 755 2020-06-29 19:46:58ريال سعودي 197 197.5 2020-06-29 19:47:25يورو 829.92 835.52 2020-06-21 18:19:03جنية استرليني 911.43 917.58 2020-06-21 18:21:15درهم اماراتي 200.07 201.42 2020-06-21 18:19:55دولار كندي 512 524.4 2020-06-18 19:52:39دولار استرالي 503.88 507.28 2020-06-21 18:25:48فرنك سويسري 778.05 783.3 2020-06-21 18:26:19 شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

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