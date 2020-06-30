شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الصرف و"أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
|عدن - ياسمين التهامي - العملة
|شراء
|بيع
|المؤشر
|اخر تحديث
|دولار امريكي
|617
|619
|2020-06-29 23:33:43
|ريال سعودي
|163
|163.3
|-
|2020-06-29 23:34:07
|يورو
|691
|694
|2020-06-26 16:41:57
|جنية استرليني
|764
|768
|2020-06-26 16:43:14
|درهم اماراتي
|167.13
|167.94
|2020-06-21 16:52:43
|دولار كندي
|451.87
|454.06
|2020-06-21 16:53:58
|دولار استرالي
|420.92
|422.96
|2020-06-21 16:54:25
|فرنك سويسري
|649.95
|653.1
|2020-06-21 16:54:44
|دينار كويتي
|1986.99
|1996.62
|2020-06-21 16:55:41
|دينار اردني
|872.79
|877.02
|2020-06-21 16:57:27
|ريال عماني
|1615.59
|1623.42
|2020-06-21 16:59:11
|ريال قطري
|167.13
|167.94
|2020-06-21 17:01:19
|جنيه مصري
|39.62
|39.81
|2020-06-21 17:01:37
|رمبي صيني
|86.24
|86.66
|-
|2020-06-14 17:13:11
|دينار جزائري
|4.83
|4.85
|2020-06-21 17:03:45
|دينار ليبي
|439.49
|441.62
|2020-06-21 17:04:08
|ليرة تركي
|92.85
|93.3
|2020-06-21 17:05:34
|رينغيت ماليزي
|142.37
|143.06
|2020-06-21 17:30:08
|روبية هندي
|8.01
|8.05
|2020-06-14 17:16:11
|بير اثيوبي
|20.37
|20.43
|2020-03-29 19:52:36
عدن:
العملةشراءبيع المؤشر اخر تحديث دولار امريكي 750 755 2020-06-29 19:46:58ريال سعودي 197 197.5 2020-06-29 19:47:25يورو 829.92 835.52 2020-06-21 18:19:03جنية استرليني 911.43 917.58 2020-06-21 18:21:15درهم اماراتي 200.07 201.42 2020-06-21 18:19:55دولار كندي 512 524.4 2020-06-18 19:52:39دولار استرالي 503.88 507.28 2020-06-21 18:25:48فرنك سويسري 778.05 783.3 2020-06-21 18:26:19 شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.