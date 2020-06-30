شكرا لقرائتكم خبر عن إبطال أنساب 3 عائلات هاشمية من قبل الحوثي ... والسبب صادم ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الزميل " صالح منصر اليافعي" رئيس تحرير موقع " المشهد الجنوبي" تغريدة كشف فيها عن ابطال الحوثيين نسب ثلاث عوائل هاشمية . "اليوم الحوثيون يبطلون نسب٣عوائل هاشمية وهم : شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements -آل الأهدل (هواشم تهامة) -النهاري(إب،تعز،ريمة) -آلباعلوي هواشم حضرموت ومن عوائلهم: السقاف، العطاس ،الجفري الجنيد، الحبشي،الشاطري،الشلي،باعقيل،عيدروس،آل فدعق،الكاف،المحضار،آل باهاشم ليقل قسمة #الخمس ويكون محصور على سلالة الرسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبطال أنساب 3 عائلات هاشمية من قبل الحوثي ... والسبب صادم ... تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.