قائد اللواء 103 مشاة عميد ركن علي القملي توفي اليوم في مدينة المكلا ... تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الثلاثاء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت قائد اللواء 103 مشاة عميد ركن علي محمد القملي بعد معاناته بمرض القلب. وأوضح مصدر عسكري "باللواء 103 مشاة" بان القائد علي محمد القملي بعد ان تدهورت حالته الصحية بمنطقة جحين في محافظة ابين تم اسعافه الى مدينة المكلا لتلقي العلاجات اللازمة قبل عدة ايام ولكنه توفي اليوم الثلاثاء متاثراً بمرض صمامات القلب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements يذكر ان قائد اللواء علي محمد القملي بعد احداث اغسطس قام برحله علاجية الى جمهورية مصر العربية تماثل خلالها بالشفاء.

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