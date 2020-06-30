شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان وتضع الأسرة الحاكمة في السعودية بموقف صعب وغير متوقع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٣ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
نشر برنامج فوق السلطة الذي تبثه قناة الجزيرة ، لقطات محرجة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وظهر الملك سلمان في اللقطة الاولى وهو بجانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، حيث مد الاخير يدة ليصافحة لكن الملك لم ينتبه لذلك الا مرور مايقارب العشر ثواني ، وظهر خلال اللقطة كانه خارج عن الوعي .
كما ظهر الملك سلمان في لقطة اخرى وهو يتجاهل مصافحة مسؤول صيني امام وسائل الإعلام ، ما دفع الاخير الى تشبيهها بيدة الاخرى عندما كان يستعد للانصراف .
كما نشرت القناة لقطات قالت انها محرجة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير .
وجاء نشر البرنامج لهذة اللقطات ، ردت على متابع سعودي قال مقدم البرنامج انه ارسل له مقطع محرج لامير قطر الشيخ تميم بن حمد وتحداه ان يظهره في برنامجه .
ونشر برنامج فوق السلطة المقطع الذي ارسله المتابع السعودي ، وقد ظهر فيه حيث ظهر فيه الرئيس الامريكي ترامب وبجانبة امير قطر الشيخ تميم بن حمد .
وخلال الفيديو وضع الرئيس الأمريكي ، امير قطر في موقف محرج ، حيث مد يدة ليشير بها لامير قطر بان يتحدث للاعلام ، لكن الاخير ظن انه مد يدة ليصافحة فبادلة بالمثل ووقع في موقف محرج لا يحسد عليه .
مقدم برنامج فوق السلطة قال ان برنامجه الساخر يتصيد مثل هذة اللقطات وينشرها بمحبة ،كما انه ينشر لقطات الملك سلمان بمحبة ايضا .
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