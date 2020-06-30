شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يقطع رأس عروسته عن جسدها بعد أسبوع من ليلة الزفاف ..والسبب صـــــادم !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:18 صباحاً - في واقعة غريبة، أقدم مواطن مصري على قتل عروسه الجديد وفصل راسها عن جسدها بعد 9 أيام من زواجهما، وبرر فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام لكنها رفضت.
وقال محامي الضحية حسب جريدة "الجمهورية" في مصر، إن الزوج يعمل محاميا وبعد 9 أيام من الزواج، طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها تعبان جدا، فحدثت مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.
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وأضاف المحامي، أن المتهم اعترف بقتل زوجته، فبعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ "رمحا خشبيا" وغرزه في جسدها، وبعدها نزل للدور الأرضي في المنزل، وأخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.
وبرر الزوج فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة بأن المجني عليها شتمته، وضربته، وأثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.
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