شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو "يُدمي القلب" من العراق.. سكب البنزين على زوجته وأشعل النار فيها أمام أطفالها ووضعها مأسآوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:18 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة غضب واسعة عقب تدوال مقطع فيديو صادم، وثق إصابة سيدة ترقد في المستشفى بحروق بالغة في كل جسدها حيث تبين أن زوجها أشعل النيران فيها في جريمة مروعة هزت البلاد.

وفي التفاصيل التي تناقلها ناشطون عراقيون فقد أقدم الزوج “عديم الرحمة” في محافظة النجف، على حرق زوجته التي تدعى حيث سكب عليها البنزين وأضرم النار في جسدها.

جديد الخليج 365

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وأشار الناشطون إلى أن حنان أم لثلاث أطفال، وقد أعاد الحادث قضايا التعنيف الأسري للواجهة وسط استنكار واسع بين النشطاء على مواقع التواصل

ر

وهذه ليست المرةالأو ال تشهد فيها العراق حادثة من هذا النوع، حيث كثرت

الآونةالأخيرةقضايا التعنيف الأسري

و أبريل الماشهدت العراق حادثا مأساويا بعدما أقدمت فتاةتد ملاك الزبيدي،

ع حرق نفسها بسبب تعرضها لماوصفتهبعنف متواصل من

وأتت الحروق ع خمسين بالمائة من جسدها الذي أصيب بتسمم،وجذبت قصة ملاك

اهتمام وسائل إعلام عالمية،وتحولت قصتها إ قضيةرأي عام، خاصةبعد تداول أنباء

تفيد بأن زوجها ضابط أمن

وع إثر ذلك، تدخلت السلطات العراقيةوصدرقرار محكمةبتوقيف عدة أشخاص

متهمين بالقضية، من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته

وحينهاوتحت وسم #القصاص_من_معن_ملاك، عبر نشطاءومعلقون عن خشيتهم

اد نساء

من عدم تحقيق العدالة قضية ملاك،ومن أن تتحول إ مجرد رقم عدّ

العراق اللا قضين جراء العنف الأسري والذكوري فيما ظل ملف القضية حبيس الأدراج،

ع حد قولهم

وكان الرئيس العرا برهم صالح قد أعلن 2019 عن مشروع قانون ”مناهضةالعنف

الأسري وإرسالهإ مجلس النواب للتصديق عليه

وطرح المشروع أول مرة عام 2012لكنهب معلقا مجلس النواب منذ عام 2015.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك تأثير الأحزاب الدينيةال حالت برأيها دون

مناقشته

و 16 أبريل الما، نشرت بعثةالأمم المتحدة العراق مذكرة دقت فيها ناقوس

الخطر، مشيرةإ ارتفاع عدد الجرائم والقضايا المشابهةلقصة ملاك بشكل يدعوإ

القلق

كما حثت البرلمان العرا ع ضرورةالإسراع لإقرارقانون لمناهضةالعنف ضد المرأة،

والحد من الممارسات التي تقدم الصلح على العدالة