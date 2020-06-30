شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بسيط ومتوفر في كل منزل يقضي على جرثومة المعدة تمامًا وله فوائد لاتعد ولاتحصى.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:18 صباحاً - تتعرض المعدة للعديد من الأمراض والمشاكل الصحيّة المختلفة، وتعتبر جرثومة المعدة إحداها، وتكون عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا العصوية تحديداً ذات الشكل الحلزوني، والتي تصيب الجزء السفلي من الجدار المعوي، وتقوم بتدمير الغشاء المخاطي الذي يغطي سطحها، من خلال إفرازها لمادّة تسمّى اليوريا، مما يؤدي إلى التهاب الجدار.



وقد تصاب المعدة بالقرحة أيضاً، وعدما تكون درجة التسمم عالية قد يصبح هناك ثقب في المعدة أو حتى في الاثني عشر مؤدياً إلى نزيف داخلي، فما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بها، وما هي الأعراض المصاحبة للإصابة، وكيف يمكن علاجها باستخدام الزنجبيل تحديداً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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*أسباب جرثومة المعدة*

هناك مجموعة من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بجرثومة المعدة، وتضم ما يلي:

تناول طعام أو شراب ملوث بحيث تنتقل الجرثومة من خلاله.

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عدوى من شخص آخر عن طريق التنفس أو البراز أو اللعاب.

تناول المواد الكحولية والتدخين.

العادات الغذائية السيئة مثل؛ الإفراط في تناول المقالي والأطعمة عالية الدسم.

بعض الأدوية أو العقاقير مثل المواد المضادة للالتهابات وتحديداً لفترة زمنية طويلة، وأبرزها الأسبرين والبروفين.

*أعراض جرثومة المعدة*

أمّا عن الأعراض التي تظهر على المريض عند الإصابة بالجرثومة، فهي عديدة وتضم ما يلي:

الشعور بحرقة في المعدة، تحديداً أسفل المريء.

الإحساس بألم في المنطقة العلوية من البطن.

غثيان متكرر وإحساس بالحاجة إلى التقيؤ. انتفاخ المعدة والتجشؤ المتكرر.

ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة.

فقدان كبير في الوزن.

خمول في الجسم.

*فوائد الزنجبيل*

يعتبر الزنجبيل واحداً من أكثر الأعشاب الطبيعية انتشاراً، ويكون عبارة عن جذور ذات حجم كبير يميل لونه إلى الأصفر، أمّا طعمه فيكون لاذعاً ويمكن تناولها طازجاً كما هو بعد تقطيعه إلى مجموعة من الشرائح أو الرقائق، أو من خلال إضافته للشاي، بحيث يستخدم في العديد من الأغراض وتحديداً الصحيّة منها، فيعالج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحيّة، وإحدى أهم فوائده الصحيّة هي علاجه لجرثومة المعدة والذي يساعده على التخلص من مشاكل المعدة هو احتواؤه على مجموعة من المواد التي تحسن من عملية العضم وتخلص الجهاز الهضمي من كافة السموم ومسبباتها كالميكروبات والجراثيم وتحديداً البكتيريا الضارة، كما أنّه يخفف من المضاعفات الناتجة عن الجرثومة؛ كالإسهال، والقيء، والغثيان، والآلآم المختلفة. ويم استخدامه باتباع الخطوات التالية.

*علاج الجرثومة بالزنجبيل*

إحضار كمية من الزنجبيل وطحنها.

إضافة كمية من الماء إليها ومزجها جيداً.

تركها لمدة تصل إلى عشرة دقائق.. وأخيراً تناولها.