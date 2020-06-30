شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة لذيذة تقوي مناعة الجسم بنسبة 200% ... تناولها يوميا انت وعائلتك واحمي نفسك من فيروس كورونا ومن الشيخوخة المبكرة ... شاهدو إسم وصورة هذة الفاكهة الرخصية والعجيبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:18 صباحاً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ صحفي إسرائيلي ... قريبا سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة شاهد أمريكية تضع مولودها وهي واقفة متسمرة في الشارع “فيديو” Advertisements العرافه الشهيره ليلى عبد اللطيف تتنبأ .. بمستقبل بشار الأسد وقانون قيصر والليرة السورية (فيديو) 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب العرافة اللبنانية "ليلى عبد اللطيف" تصعق العالم العربي بتوقع جديد وصــادم ..إستعدوا لهذه الكارثة الجديدة !! وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاكهة لذيذة تقوي مناعة الجسم بنسبة 200% ... تناولها يوميا انت وعائلتك واحمي نفسك من فيروس كورونا ومن الشيخوخة المبكرة ... شاهدو إسم وصورة هذة الفاكهة الرخصية والعجيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.