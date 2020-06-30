شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المرض سبب رئيسي للنوبات القلبية والجلطات الدماغية..5 خطوات بسيطة وسهلة تخلصك من هذا المرض القاتل دون استخدام اي دواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:18 صباحاً - يتسبب ارتفاع ضغط الدم في إيجاد مضاعفات خطيرة على حياة الإنسان فهو "يقتل بصمت" ، وقد يكون سببا رئيسيا للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فضلا عن قائمة من أمراض تصيب الشرايين والأوعية الدموية.

وعادة ما يقع الرجال بنسبة أكبر ضحية هذا المرض مقارنة بالنساء. ولمقاومته ينصح الأطباء بمكافحته قبل أن يتمكن من الجسم، خاصة وأنه مرض يظهر مع تقدم العمر.



ويفضل الأطباء احتواء ضغط الدم بطرق طبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية، هذا إذا ما كانت الحالة تساعد على ذلك بطبيعة الحال. أما في الحالات المستعصية فلا مفر من تناول العقاقير الطبية. ويمكن حصر أهم الوصفات الطبيعية التي يشدد عليها الأطباء في خمس خطوات:

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- ممارسة الرياضة:

للرياضة مفعول سحري على جسم الإنسان بشكل عام. وعند ارتفاع ضغط الدم تساعد الرياضة على خفض الوزن. كما أنها تسهّل عملية نقل الأوكسجين إلى الأوعية الدموية إلى جانب التخلص من نسب الملح في الجسم. عطفاً على كل هذا، تساعد الرياضة على الزيادة من كمية عضلات الجسم، ما يعني الحد من تكوّن الخلايا الدهنية ورواسب كاربونات الكالسيوم الضارة داخل الجسم.

- تجنب الانفعال

عند الانفعال أو الغضب تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول وأندرنالين ونورادرينالين. هذه الهرمونات تسرّع دقات القلب ودرجة الضغط بالدم. وكلما كان الانسان معرضا للضغط النفسي والعصبي كلما ارتفعت إفرازات هرمونات الانفعال ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- التقليل من الملح

ينصح الأطباء مرضى ضغط الدم بتناول كمية من الملح لا تفوق عن خمسة غرامات يوميا. فالملح يساعد على تركيز نسبة كربونات الكالسيوم الضارة بجسم الإنسان.

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- الابتعاد عن المشروبات الكحولية

وفق الأطباء فإن أكثر من 50 غراما من الكحول يوميا، هو ضار بجسم الإنسان. فمشروبات الكحولية تؤدي إلى إفرازات الهورمونات المذكورة أعلى الصفحة والتي ترفع من ضغط الدم.

- التغدية السليمة

حقيقة يدركها الجميع. إنها التغذية السليمة القائمة على الاعتماد على الخضروات والفواكه والزيوت النباتية مع تجنب الاستهلاك اليومي للحوم والدهون الحيوانية والسكر.

كما يُنصح بالصوم المتقطع الذي أثبت طبيّاً فاعليته في مواجهة أعراض ضغط الدم.

- الاقلاع عن التدخين

أكثر الأمور تهديدا لصحة الإنسان. فالتدخين أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، لأن مادة النيكوتين تمنع الأوكسيجين من الوصول إلى الدم. كما أن السجائر تساعد على تصلّب البروتينات الشحمية في الدم، وهو ما يؤدي إلى سدّها وتضييقها عبر تكوّن لوحات داخل الشرايين. وعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم الإقلاع عن التدخين فورا لأن معدل الخطر على حياتهم أعلى بكثير مقارنة بغيرهم من المدخنين.

ضغط الدم سبب رئيسي للنوبات القلبية والجلطات الدماغية ..لن تحتاج الى الدواء ابدا ..5 خطوات بسيطة تخلصك من هذا المرض القاتل

يتسبب ارتفاع ضغط الدم في إيجاد مضاعفات خطيرة على حياة الإنسان فهو "يقتل بصمت" ، وقد يكون سببا رئيسيا للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فضلا عن قائمة من أمراض تصيب الشرايين والأوعية الدموية.

وعادة ما يقع الرجال بنسبة أكبر ضحية هذا المرض مقارنة بالنساء. ولمقاومته ينصح الأطباء بمكافحته قبل أن يتمكن من الجسم، خاصة وأنه مرض يظهر مع تقدم العمر.



ويفضل الأطباء احتواء ضغط الدم بطرق طبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية، هذا إذا ما كانت الحالة تساعد على ذلك بطبيعة الحال. أما في الحالات المستعصية فلا مفر من تناول العقاقير الطبية. ويمكن حصر أهم الوصفات الطبيعية التي يشدد عليها الأطباء في خمس خطوات:

- ممارسة الرياضة:

للرياضة مفعول سحري على جسم الإنسان بشكل عام. وعند ارتفاع ضغط الدم تساعد الرياضة على خفض الوزن. كما أنها تسهّل عملية نقل الأوكسجين إلى الأوعية الدموية إلى جانب التخلص من نسب الملح في الجسم. عطفاً على كل هذا، تساعد الرياضة على الزيادة من كمية عضلات الجسم، ما يعني الحد من تكوّن الخلايا الدهنية ورواسب كاربونات الكالسيوم الضارة داخل الجسم.

- تجنب الانفعال

عند الانفعال أو الغضب تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول وأندرنالين ونورادرينالين. هذه الهرمونات تسرّع دقات القلب ودرجة الضغط بالدم. وكلما كان الانسان معرضا للضغط النفسي والعصبي كلما ارتفعت إفرازات هرمونات الانفعال ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- التقليل من الملح

ينصح الأطباء مرضى ضغط الدم بتناول كمية من الملح لا تفوق عن خمسة غرامات يوميا. فالملح يساعد على تركيز نسبة كربونات الكالسيوم الضارة بجسم الإنسان.

- الابتعاد عن المشروبات الكحولية

وفق الأطباء فإن أكثر من 50 غراما من الكحول يوميا، هو ضار بجسم الإنسان. فمشروبات الكحولية تؤدي إلى إفرازات الهورمونات المذكورة أعلى الصفحة والتي ترفع من ضغط الدم.

- التغدية السليمة

حقيقة يدركها الجميع. إنها التغذية السليمة القائمة على الاعتماد على الخضروات والفواكه والزيوت النباتية مع تجنب الاستهلاك اليومي للحوم والدهون الحيوانية والسكر.

كما يُنصح بالصوم المتقطع الذي أثبت طبيّاً فاعليته في مواجهة أعراض ضغط الدم.

- الاقلاع عن التدخين

أكثر الأمور تهديدا لصحة الإنسان. فالتدخين أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، لأن مادة النيكوتين تمنع الأوكسيجين من الوصول إلى الدم. كما أن السجائر تساعد على تصلّب البروتينات الشحمية في الدم، وهو ما يؤدي إلى سدّها وتضييقها عبر تكوّن لوحات داخل الشرايين. وعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم الإقلاع عن التدخين فورا لأن معدل الخطر على حياتهم أعلى بكثير مقارنة بغيرهم من المدخنين.