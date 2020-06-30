شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تصدر قرار يقضي بمغادرة العمالة اليمنية من أراضيها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شفت مصادر إعلامية ، أن دولة قطر أنهت خدمات آلاف العمال الأجانب ، من ضمنها اليمن وتطلب منهم مغادرة أرضها وبصورة عاجلة .
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وقال الإعلامي اليمني " توفيق الشرعبي " : إن دولة قطر طلبت من العمال اليمنيين الذين تقل رواتبهم عن 5 الاف ريال قطري مغادرة أراضيها ، في إشارة منه إلى أن التعميم شمل العمال الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال قطري فقط .
الشرعبي أوضح أنه حصل على هذه المعلومات من صديق طلب منه المساعدة في استخراج جواز سفر له بشكلٍ عاجل لتدارك الوقت .
وتذكر المعلومات أن أكثر من مليوني عامل أجنبي يعملون في دولة قطر -وبالطبع - يعتبر رقم لافت ،ذلك أن اجمالي عدد سكان قطر لا يزيد عن 2.6 مليون نسمة فحسب ، وفي الآونة الأخيرة اكتظت قطر بالعمال الأجانب بسبب التشييد واستعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .
والجدير بالذكر أن دولة قطر تتمتع بسوء معاملة العمال الأجانب والذي تم إدانته دوليًا في وقت سابق وعلى نطاق واسع .
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