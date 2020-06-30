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قطر تصدر قرار يقضي بمغادرة العمالة اليمنية من أراضيها

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عدن - ياسمين التهامي - شفت مصادر إعلامية ، أن دولة قطر أنهت خدمات آلاف العمال الأجانب ، من ضمنها اليمن  وتطلب منهم مغادرة أرضها وبصورة عاجلة .

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وقال الإعلامي اليمني " توفيق الشرعبي " : إن دولة قطر طلبت من العمال اليمنيين الذين تقل رواتبهم عن 5 الاف ريال قطري مغادرة أراضيها ، في إشارة منه إلى أن التعميم شمل العمال الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال قطري فقط .

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الشرعبي أوضح أنه حصل على هذه المعلومات من صديق طلب منه المساعدة في استخراج  جواز سفر له بشكلٍ عاجل لتدارك الوقت .

 

 

 وتذكر المعلومات أن أكثر من مليوني عامل أجنبي يعملون في دولة قطر -وبالطبع - يعتبر رقم لافت ،ذلك أن اجمالي عدد سكان قطر لا يزيد عن 2.6 مليون نسمة فحسب ، وفي الآونة الأخيرة اكتظت قطر بالعمال الأجانب بسبب التشييد واستعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .

 

 

 والجدير بالذكر أن دولة قطر تتمتع بسوء معاملة العمال الأجانب  والذي تم إدانته دوليًا في وقت سابق  وعلى نطاق واسع .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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