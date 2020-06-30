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عدن - ياسمين التهامي - أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، خلال الشهرين الماضيين، آمال الحوثيين وإيران بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحرًا.

كما ضبطت قوات التحالف شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحرًا مقابل شواطئ المهرة، حيث تدعم طهران ميليشيا الحوثي بتلك الأسلحة على الرغم من قرار حظر تسليح إيران. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل



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وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد طالب اليوم بتمديد حظر تسليح إيران لمنع طهران من تطوير منظومتها النووية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

الأسلحة الإيرانية بيد الحوثيين:

وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك: إنه منذ بداية الحرب اليمنية قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، كما أطلقت الميليشيا الحوثية 318 صاروخًا بالستيًّا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.

وأوضح الجبير أنه منذ بداية الحرب في اليمن أطلقت ميليشيا الحوثي 371 طائرة مسيرة على المملكة، و64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، كما تتعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب.

تمديد حظر تسليح إيران:

وطالب الجبير المجتمع الدولي بالعمل على تمديد حظر تسليح إيران ومنع طهران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن يقف العالم بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وكشف الجبير أن المملكة صادرت يوم أمس شحنة أسلحة حاولت إيران تقديمها للميليشيا الحوثية، مضيفًا أن العمل جاري على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني.

واطلع الجبير وبراين هوك على عينة من الأسلحة والصواريخ التي أطلقتها الحوثي باتجاه المملكة، كما استمعا لشرح من المتحدث الرسمي باسم دول التحالف العربي العقيد تركي المالكي حول تفاصيل تلك الهجمات.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، أن بلاده ليس لديها شك في أن الأسلحة الحوثية التي تستهدف السعودية واليمن قادمة من إيران.

حظر الأسلحة الحوثية والإيرانية:

ودعا هوك خلال المؤتمر الصحفي إلى استمرار حظر الأسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن طهران سوف تطور أسلحتها النووية إذا ما تم رفع حظر توريد الأسلحة إليها.

وتابع المبعوث الأمريكي: إن إيران تهاجم المملكة عن طريق ميليشيا الحوثي، وزعزعت استقرار جميع الدول التي تدخلت فيها.

وأضاف أن المملكة تستثمر في المستقبل المشرق لشعبها بعكس إيران التي استنزفت مواردها في دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن الميليشيا الحوثية أطلقت 400 صاروخ على المملكة منذ عام 2016م.