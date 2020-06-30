شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة: هذه هي الديانة الحقيقية للرئيس بشار الأسد وصدمة بشأن هويته "غير العربية"! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 30-06-2020? - آخر تحديث الاثنين 29-6-2020? مفاجأة مزلزلة: هذه هي الديانة الحقيقية للرئيس بشار الأسد وصدمة بشأن هويته "غير العربية"! (فيديو) شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ف شقيق رئيس عربي بأصول عائلته غير العربية التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود. اعترف شقيق رئيس عربي بأصول عائلته غير العربية التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود. ف شقيق رئيس عربي بأصول عائلته غير العربية التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود. اعترف شقيق رئيس عربي بأصول عائلته غير العربية التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود.

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